特朗普據報誓建世一「美版凱旋門」　高250英呎對應美獨立250周年

《華盛頓郵報》自去年披露美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意建造「美版凱旋門」作為慶祝美國今年獨立250周年的獻禮後，再度引述消息人士披露後續詳情，稱特朗普希望能打造高250英呎（約76米）的拱門，這數字對應美國獨立年限。



《華盛頓郵報》引述消息人士指，特朗普有考慮過不同尺寸的拱門，但更喜歡規模較大的建造計劃，認為大拱門會給遊客留下深刻印象，並且「250（英呎高）對應250（周年）」是最合理，還已選好建造地址——位於華盛頓特區的波多馬克河（Potomac River）岸邊，並與林肯紀念堂、華盛頓紀念碑與國會大廈相遙望。

左圖：美國總統特朗普（Donald Trump）2025年10月7日在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時，曾主動向加方官員展示了仿巴黎凱旋門的模型。（X@timhodgsonmt）右圖：2025年9月3日，建築師沙博諾 (Nicolas Charbonneau) 在社交媒體上分享了計劃中的「美版凱旋門」設計圖片。（IG@nicolas.leo.charbonneau）。

報道還引述特朗普周六晚在空軍一號上的說法，指特朗普未回應拱門高度，但重申希望建造世界最大的拱門，因美國「是最大的、最有權力的國家」。

據悉，特朗普所屬意的拱門樣貌形似法國的巴黎凱旋門。報道指，若能成事，新的「美版凱旋門」高度將超過巴黎凱旋門以及現存最大的拱門墨西哥革命紀念碑（Monumento a la Revolución）。