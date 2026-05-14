特朗普「凱旋門」鄰近機場惹安全疑慮　航空管理局啟動評估

美國聯邦航空管理局（FAA）5月13日證實，正應政府要求，對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前提議在華盛頓哥倫比亞島建造的一座凱旋門進行航空安全評估。



根據美媒報道，這座凱旋門擬建於林肯紀念堂對面、紀念橋盡頭的綠地，高度約76米，連同地基計算總高約85米。

該紀念碑選址位於全美最繁忙機場之一、華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）外不到3公里處，按規定該範圍內建築高度不應超過61米，否則可能干擾空域，需要接受FAA的障礙物評估。僅本周一，就有超過900架商業航班在該機場起降。

報道指，FAA已開始研究，但未給出審查時間表，此類審查通常需時45至90天，甚至可能長達九個月。該空域飛行條件複雜，航班需避開五角大廈、華盛頓紀念碑等地標。

2026年4月17日，美國弗吉尼亞州阿靈頓國家公園，特朗普「凱旋門」選址。（Reuters）

若FAA最終認定其構成航空危險，行政部門將有60天時間調整方案，例如降低高度或加裝警示燈。

有內部人士擔心，負責審批的美國藝術委員會與國家首都規劃委員會可能會在忽視風險下批准項目。

白宮一名官員回應稱，該建築「不會影響列根國家機場的航班起降」。