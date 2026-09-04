美國女權先驅斯泰納姆離世享年92歲　曾臥底做兔女郎揭性別歧視

美國女權主義先驅斯泰納姆（Gloria Steinem）離世，享年92歲。她的基金會在Instagram上發文稱，她9月2日（周三）在紐約市的家中，在「許多愛她的人的包圍下安詳離世」。史泰納姆是一位作家和雜誌編輯，50多年前，她創立了婦女行動聯盟（Women's Action Alliance），該組織致力反對性別歧視。斯泰納姆最為人津津樂道的事跡是曾在花花公子俱樂部（Playboy）臥底做兔女郎，並將經歷寫成長篇調查報道，揭露當時兔女郎工作面對的性別歧視。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，斯泰納姆最初在紐約擔任記者，後來與他人共同創辦了《女士》（Ms.）雜誌，這是最早關注女性議題（而非家政和美容）的刊物之一。

2013年11月20日，美國華盛頓，總統奧巴馬（Barack Obama，右）在白宮東廳頒發總統自由勳章給女權女權史泰納姆（Gloria Steinem，左）。（Reuters）

1970年代，斯泰納姆積極投入捍衛女性生育權利等公益事業。

據報道，斯泰納姆在22歲時曾在倫敦接受非法墮胎。多年後，她對美國最高法院1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）頒布的裁決表示熱烈歡迎，該裁決賦予女性墮胎的憲法權利。然而，近半個世紀後，她亦親眼目睹這項裁決被推翻。

斯泰納姆也公開支持同性婚姻合法化、女性平權和同工同酬，並抗議死刑和切除女性生殖器官。

1934年3月25日生於美國俄亥俄州托萊多市（Toledo），斯泰納姆童年生活艱苦，直到12歲才進入全日制學校就學。

1950年代末大學畢業後，斯泰納姆獲得獎學金前往印度，在那裏生活了兩年，從事過各種工作，包括幫助鄉村婦女組織反對政府政策的非暴力抗議活動，這激發了她對基層社運活動的興趣。

1960年代初，斯泰納姆移居紐約市，開始從事自由撰稿人的職業生涯。她事業的重大轉捩點源自於一篇揭露《花花公子》兔女郎工作環境的文章。

1963年，28歲的斯泰納姆化名瑪麗，在花花公子創辦人赫夫納（Hugh Hefner）位於曼哈頓的夜總會做了11天的「看門兔女郎」（door Bunny）。

斯泰納姆的調查文章揭露了光鮮亮麗外表下殘酷的現實，包括低工資、小費分成被壓榨、侵入性的身體檢查、強制徵收的服裝費，以及顧客對她們的持續物化。

她的筆下見證了這些女性經歷充滿屈辱的工作環境和缺乏尊嚴，深刻地影響了斯泰納姆對性別的觀點，並協助她開啟了作為女權主義領導者的職業生涯。

2013年11月20日，斯泰納姆獲時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）頒發該年的總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。