美國出生子女恐拿不到護照？特朗普政府擬改政策打擊「生育旅遊」

美國兒童申請護照的規定可能迎來重大變化。即使孩子出生在美國，父母今後也可能被要求提交自己的美國公民或移民身份證明，由政府進一步判斷孩子是否符合出生公民權規定。



路透社9月1日獨家報道稱，美國國務院正在擬定一項新指引，要求父母為子女申請美國護照時，提供自身公民身份或移民身份的證明材料。這是特朗普政府限制出生公民權的最新舉措，目前仍處於草案階段，尚未正式實施。

美國國務院正在擬定一項新指引，要求父母為子女申請美國護照時，提供自身公民身份或移民身份的證明材料。（Reuters）

根據路透社看到的草案，所有為子女申請護照的父母或法定監護人，都可能需要提供相應文件。

美國公民可提交有效美國護照、出生證明等公民身份證明；非美國公民則可能需要提供I-94出入境記錄、綠卡或其他移民身份證明。國務院將根據父母提交的資料，判斷孩子是否屬於特朗普最新行政命令規定的出生公民權例外情況。

這與目前的護照申請程序有明顯不同

現行規定下，在美國出生的兒童申請護照，通常只需提交孩子的美國出生證明、父母或監護人的身份證件以及親子關係證明。申請表雖然會詢問父母是否為美國公民，但一般不要求父母另外提交公民或移民身份證明。

一旦新規正式落地，父母的身份資料也可能成為兒童護照審核的一部分。

這項調整源於特朗普8月6日簽署的兩項行政命令。其中一項擴大出生公民權的例外範圍，另一項則專門打擊所謂的「生育旅遊」，即外國女性以旅遊或其他臨時簽證進入美國，主要目的卻是在美國生產，讓孩子自動獲得美國公民身份。

按照8月6日的行政命令，如果孩子的父母均不是美國公民，同時其中一人屬於外國政府工作人員、或者涉及通過欺詐、商業交易取得出生公民身份，政府可能拒絕承認孩子的美國公民身份。

行政令中所說的「商業交易」範圍相當廣泛，包括父母通過付費安排讓孩子的母親到美國生產，以及部分涉及美國代孕安排的情況。

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這已經是特朗普政府第二次試圖通過行政命令限制出生公民權

特朗普2025年上任後曾簽署行政命令，規定只有父母至少一人是美國公民或綠卡持有者，孩子出生在美國時才能自動獲得公民身份。該行政令遭到多個州和移民權益組織起訴，從未正式實施。

2026年6月30日，美國最高法院以6：3裁定，這項行政命令違反憲法第14修正案。最高法院確認，在美國出生且受美國司法管轄的人，原則上出生時就是美國公民，父母沒有合法身份或只持臨時簽證，並不足以剝奪孩子的公民身份。

在最高法院否決範圍較廣的行政令後，特朗普政府又推出範圍相對較窄的新命令，試圖從「生育旅遊」、身份欺詐、外國政府工作人員及「敵國僑民」等特定類別入手。

最高法院就特朗普政府限制移民子女出生公民權的合法性舉行口頭辯論時，法院外聚集大批民眾在抗議。（Reuters）

不過，新行政命令能否最終執行，仍存在很大變數。

代表相關嬰兒提起集體訴訟的律師，已經要求兩名聯邦法官阻止最新行政令生效。馬里蘭州聯邦地區法官Deborah Boardman日前對行政令的合法性表示懷疑，並允許原告修改訴狀，以便法院進一步審理是否應當叫停新政策。

司法部則認為，目前國務院等聯邦機構尚未公布正式執行細則，現在要求法院發布禁令為時過早。

因此，現階段美國兒童申請護照的規定並未改變，父母也不需要因為這份草案立即補交材料。只有國務院正式公布並實施新指引後，申請程序才可能發生變化；新規也可能在生效前遭到法律上的挑戰。

但這份草案釋放出的信號已經十分明確：特朗普政府雖然在最高法院遭遇挫敗，仍準備通過護照審核和更嚴格的父母身份審查，繼續收緊出生公民權的認定。

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