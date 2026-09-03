美國出生子女恐拿不到護照？特朗普政府擬改政策打擊「生育旅遊」
美國兒童申請護照的規定可能迎來重大變化。即使孩子出生在美國，父母今後也可能被要求提交自己的美國公民或移民身份證明，由政府進一步判斷孩子是否符合出生公民權規定。
路透社9月1日獨家報道稱，美國國務院正在擬定一項新指引，要求父母為子女申請美國護照時，提供自身公民身份或移民身份的證明材料。這是特朗普政府限制出生公民權的最新舉措，目前仍處於草案階段，尚未正式實施。
根據路透社看到的草案，所有為子女申請護照的父母或法定監護人，都可能需要提供相應文件。
美國公民可提交有效美國護照、出生證明等公民身份證明；非美國公民則可能需要提供I-94出入境記錄、綠卡或其他移民身份證明。國務院將根據父母提交的資料，判斷孩子是否屬於特朗普最新行政命令規定的出生公民權例外情況。
這與目前的護照申請程序有明顯不同
現行規定下，在美國出生的兒童申請護照，通常只需提交孩子的美國出生證明、父母或監護人的身份證件以及親子關係證明。申請表雖然會詢問父母是否為美國公民，但一般不要求父母另外提交公民或移民身份證明。
一旦新規正式落地，父母的身份資料也可能成為兒童護照審核的一部分。
這項調整源於特朗普8月6日簽署的兩項行政命令。其中一項擴大出生公民權的例外範圍，另一項則專門打擊所謂的「生育旅遊」，即外國女性以旅遊或其他臨時簽證進入美國，主要目的卻是在美國生產，讓孩子自動獲得美國公民身份。
按照8月6日的行政命令，如果孩子的父母均不是美國公民，同時其中一人屬於外國政府工作人員、或者涉及通過欺詐、商業交易取得出生公民身份，政府可能拒絕承認孩子的美國公民身份。
行政令中所說的「商業交易」範圍相當廣泛，包括父母通過付費安排讓孩子的母親到美國生產，以及部分涉及美國代孕安排的情況。
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這已經是特朗普政府第二次試圖通過行政命令限制出生公民權
特朗普2025年上任後曾簽署行政命令，規定只有父母至少一人是美國公民或綠卡持有者，孩子出生在美國時才能自動獲得公民身份。該行政令遭到多個州和移民權益組織起訴，從未正式實施。
2026年6月30日，美國最高法院以6：3裁定，這項行政命令違反憲法第14修正案。最高法院確認，在美國出生且受美國司法管轄的人，原則上出生時就是美國公民，父母沒有合法身份或只持臨時簽證，並不足以剝奪孩子的公民身份。
在最高法院否決範圍較廣的行政令後，特朗普政府又推出範圍相對較窄的新命令，試圖從「生育旅遊」、身份欺詐、外國政府工作人員及「敵國僑民」等特定類別入手。
不過，新行政命令能否最終執行，仍存在很大變數。
代表相關嬰兒提起集體訴訟的律師，已經要求兩名聯邦法官阻止最新行政令生效。馬里蘭州聯邦地區法官Deborah Boardman日前對行政令的合法性表示懷疑，並允許原告修改訴狀，以便法院進一步審理是否應當叫停新政策。
司法部則認為，目前國務院等聯邦機構尚未公布正式執行細則，現在要求法院發布禁令為時過早。
因此，現階段美國兒童申請護照的規定並未改變，父母也不需要因為這份草案立即補交材料。只有國務院正式公布並實施新指引後，申請程序才可能發生變化；新規也可能在生效前遭到法律上的挑戰。
但這份草案釋放出的信號已經十分明確：特朗普政府雖然在最高法院遭遇挫敗，仍準備通過護照審核和更嚴格的父母身份審查，繼續收緊出生公民權的認定。
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