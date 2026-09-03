美媒：美國正延長中東軍事部署時間　伊朗戰爭或拖至明年

六個月前，美國對伊朗發起軍事行動時，美國戰爭部長赫格塞思（Peter Hegseth）曾承諾會進行迅速而果斷的打擊，以避免陷入曠日持久的戰爭。但據知情人士透露，他目前正悄然延長部隊的部署時間，這表明衝突可能會持續到明年。



《華爾街日報》星期三（9月2日）引述知情人士報道，這是旨在為總統特朗普（Donald Trump）提供更多戰時選項的「無固定期限」軍事戰略的一部分。但在整個地區部署19艘軍艦、防空部隊、戰鬥機中隊及傘兵部隊，不僅給官兵及他們的家屬帶來沉重的負擔，還造成嚴重的裝備維護積壓問題，而要解決這些問題可能需要數年時間。

據美國官員透露，特朗普正與高級助手私下討論是否宣布針對伊朗的戰爭已經結束，並表示他傾向於這一想法。這些官員還透露，特朗普告訴助手，他相信堅持施加經濟壓力最終將迫使伊朗政權要麼放棄核計劃，要麼走向崩潰。

2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮玫瑰花園主持晚宴時發表講話。（Reuters）

特朗普的幕僚指出，如果針對伊朗的衝突升級，超出近期的報複式交火範疇，可能會危及共和黨在11月中期選舉中的選情。特朗普則表示，他在就戰爭問題作出決策時，並未將選舉後果納入考量。

在特朗普靜候其戰略成效之際，美軍在中東地區維持著5萬人的兵力部署，部分原因在於為總統後續行動保留靈活性。目前的任務包括攔截伊朗導彈、為霍爾木茲海峽內的商船提供掩護，以及封鎖伊朗港口和沿海地區。若特朗普決定升級戰事，美軍也已做好發動更大規模進攻的準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

