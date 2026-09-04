印尼免費營養午餐2000師生中毒　學校廁所爆滿　家長批食物沒煮熟

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）上場後的重點免費營養午餐計劃遭受挫敗，過去3天爆發共約2000名師生食物中毒事件。當地人權組織呼籲警方調查，地方政府正研究原因，有家長和老師投訴雞肉「黏糊糊」，並指有一些食物看起來沒煮熟。



免費營養午餐是普拉博沃去年啟動的計劃，旨在改善印尼學童的營養狀況，但近日屢出現食物中毒事件，分佈在印尼至少三個主要島嶼上，累計逾2000名師生出現不適，在最近一宗大型事件中，中爪哇省倫邦市一間高中777名學生在進食後中毒。

計劃也遭受其他指控如成本過高、疑涉及貪腐等。

印尼免費營養午餐計劃出現食物中毒事件，圖為東爪哇省有師生送院接受治療（Reuters）

有爆發食物中毒事件學校的校長向傳媒稱，「他們腹瀉，輪流上廁所，學校總共只有40個廁所，根本不夠所有人使用。」學校安排近1200名學生和95名教職員回家，另有數人送往醫院。

英國廣播公司（BBC）報道，一些孩子在食用餐點後頭暈、想嘔吐，隨後出現胃部不適，有些患者需要住院治療，部份學生因虛弱而無法站立，要獲安排坐輪椅送院。

報道又指，食物中毒通常是由於儲存不當或烹飪不當造成，當地家長和老師投訴稱，他們吃到的雞肉「黏糊糊」，有些食物看起來沒煮熟，而且有魚腥味。