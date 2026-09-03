印尼野火毒煙席捲東南亞　飄至馬來西亞菲律賓等地

受厄爾尼諾現場效應影響，印尼迎來嚴重乾旱，國內大規模森林數周持續遭受野火侵襲，產生的有毒煙霾跨境擴散，飄到馬來西亞、菲律賓等多個東南亞國家，觸發區域空氣質量危機。



據英國廣播公司（BBC）報道，儘管農業焚燒情況再印尼很常見，但今年野火碳排放量高達5800萬噸，較往年同期均值近乎翻倍，空氣中細微污染物大幅惡化區域空氣品質。

印尼本次火情集中於蘇門答臘（Sumatra）、加里曼丹（Kalimantan）等核心區域，當地已有數千人受有毒煙霾影響，因呼吸道感染入院治療。

2026年9月2日，消防員在印尼蘇門答臘試圖撲滅野火。（Reuters）

災情不止於印尼本土，有毒煙霧蔓延至馬來西亞、菲律賓、新加坡等鄰國。馬來西亞部份地區學生改為線上授課，並開始實行人工降雨，以幫助消除煙霾；菲律賓馬尼拉在周二亦宣布暫停線下教學，當地政府建議居民佩戴N95口罩出行，或盡量待在室內。

專家警示，隨超級厄爾尼諾持續增強，野火與霧霾災情短期內難以紓緩，但野火持續燃燒恐引爆地下千年泥炭層「碳彈」，釋放巨量儲存碳，加劇環境危機。