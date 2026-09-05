梅根悼念女性主義先驅推文附Archie首曝光合照　遭批「自我中心」

英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）9月3日發文悼念逝世的美國女性主義先驅斯坦納姆（Gloria Steinem），並分享一張從未曝光的兒子阿奇（Archie）與斯坦納姆的合照，卻遭資深王室記者批評悼文「處處以自己為中心」。



澳洲新聞集團報道，斯坦納姆本周逝世，享年92歲。斯坦納姆的Instagram其後公布，她在紐約家中安詳離世，身旁有「愛她的人」陪伴。45歲的梅根其後在Instagram上載多張私人照片，回顧兩人友誼，其中包括一張從未曝光的斯坦納姆與阿奇的合照。

英國哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）2026年9月3日發文悼念逝世的美國女性主義先驅斯坦納姆（Gloria Steinem），並分享一張從未曝光的兒子阿奇（Archie）與斯坦納姆的合照，卻遭資深王室記者批評悼文「處處以自己為中心」。（Instagram@meghan）

她在推文形容對方是「我的朋友和導師」，又提及斯坦納姆送她的手鏈，上面刻有「我們相連，不分高低」的字句，「我至今仍自豪地戴着」。

梅根稱，兩人曾一起出席頒獎禮、接受訪問，斯坦納姆亦曾在「艱難時刻」給自己意見。

她寫道：「她比你想像中更好——與我們家人共度感恩節，全心全意愛我們的孩子，在我艱難時給我輔導，用一杯茶和無與倫比的機智給我非凡建議。」

資深王室記者賽克斯（Tom Sykes）在YouTube節目《The Royalist》批評，梅根連悼文都要把自己放在中心。他質疑梅根在悼念一代女性主義巨人之時，為何要提及與對方一起出席頒獎禮、提及自己經歷的「艱難時刻」。

賽克斯說：「把一篇悼念美國公眾人物的帖文，變成對自己遭遇的沉思……為甚麼要主動把注意力從逝者身上轉移到自己身上？」

他又指，梅根選擇的照片同樣以自己和家人為中心，「如果是我，我會放一張斯坦納姆最出色的照片，配上她最有型格的語錄」。

賽克斯最後直言：「坦白說，答案是因為她控制不了自己。」

哈里與梅根一家上週已返回英國，未知梅根會否返美出席悼念活動。