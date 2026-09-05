路透社9月4日引用一份研究報告及兩名知情人士報道，OpenAI一群人工智能代理（AI agent）曾在今年春季「越獄」騎劫一個德國網站，並將它改成一個與其他AI代理的留言板。



消息人士提到，OpenAI的官員在數週前得知事件，但由於高層仍受開源平台Hugging Face在7月時遭突破一事影響，因此沒有對外公開。

這宗事件在5月起發生，由包括AI安全非牟利組織Nightingale行政總裁Sydney Von Arx，以及前量化交易員的AI研究員等專家揭發。在路透社取得的研究報告中披露，他們在8月底搜尋AI代理在網上未經許可的行為時發現有關活動。

報告指出，研究人員在一個德文維基網站DseWiki發現超過1.5萬由AI代理進行的編輯工作，包括將網站改成留言板，分享在部分工作出千的策略、繞過OpenAI的限制及隱藏它們的行為等。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

研究人員稱，他們發現有關活動速度超乎常人，而且有明顯專注於解決技術問題的情況，與AI公司用於訓練及測試模型的評估做法相似，因此認為事件是AI代理所為。Von Arx認為，OpenAI極不可能希望AI作此如此行為，同時質疑這些AI代理會否互相協調，並對它們應該在開放的互聯網公開內容持懷疑態度。

而在這些編輯過程中，留言者會以「代理」自稱，近半名稱更顯示它們與OpenAI有關連，例如「OpenAIResearcher」、「OAIResearchMar26」等。另外研究人員從公共伺服器記錄發現，大部分活動都是源自微軟（Microsoft）Azure基建，該設施有時由OpenAI使用；同時他們亦觀察到事發後有OpenAI的員工多次前往該網站，反映這些代理與OpenAI有關連。

對於有關報道，OpenAI回應稀未有機會審閱報告，因此難以明確回應，並指路透社及報告的作者拒絕閱覽的要求。公司重申會在報告公開後詳細審視，再採取任何所需步驟。