OpenAI斷供SpaceX旗下Cursor模型　馬斯克：毫不在乎

OpenAI於8月28日宣布，計劃停止向馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX擁有的編程工具公司Cursor提供人工智能模型，理由是無法確信SpaceX會遵守服務條款。馬斯克隨即回應稱自己毫不在乎。



路透社（Reuters）報道，OpenAI在網誌表示，基於過往與馬斯克旗下公司合作的經驗，無法相信SpaceX會按服務條款使用其技術。OpenAI又指，X（前稱Twitter）被馬斯克收購後，曾違反其合約，建議斷供日期為2026年11月12日。

OpenAI在網誌表示，基於過往與馬斯克旗下公司合作的經驗，無法相信SpaceX會按服務條款使用其技術。OpenAI又指，X（前稱Twitter）被馬斯克收購後，曾違反其合約，建議斷供日期為2026年11月12日。（OpenAI）

馬斯克翌日在X發文回應：「我毫不在乎。」他批評OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）及總裁布羅克曼（Greg Brockman）「不可信」，並重提兩人「偷走一間開源非牟利機構」。

Cursor共同創辦人、現為SpaceX高層的圖魯爾（Michael Truell）表示，正與OpenAI團隊溝通解決問題。另一AI公司Anthropic共同創辦人布朗（Tom Brown）表示，計劃增加算力，支持在Cursor使用Claude模型。

馬斯克與阿爾特曼多年不和，今年更因馬斯克控告OpenAI的1,500億美元訴訟對簿公堂，聯邦陪審團最終裁定馬斯克提告太遲。SpaceX今年6月宣布以600億美元全股票收購Cursor母公司Anysphere，並於本月初完成交易。