美國母親殺三子女案　陪審團無法達一致共識　法官宣布審判無效

美國麻省一名母親被控在2023年扼殺三名子女案，陪審團商議逾40小時未能達成一致裁決，法官周五（9月4日）宣布審判無效，意味案件或需重審。



據英國廣播公司（BBC）4日報道，36歲的克蘭西（Lindsay Clancy）2023年在寓所勒死5歲女兒Cora、3歲兒子Dawson及8個月大兒子Callan，其後自殘並從二樓躍下企圖自殺，癱瘓至今。她不否認殺子女，但否認三項一級謀殺罪，辯方指她案發時患產後思覺失調，不應負刑事責任。

2026年9月4日，在美國普利茅斯，被告克蘭西和律師雷丁頓聆聽法官宣布審判無效。（Reuters）

陪審團三度表明陷於僵局，法官宣布解散陪審團。辯方律師雷丁頓（Kevin Reddington）要求撤換一名未依從合理疑點指示的陪審員被拒，向麻省最高法院緊急上訴亦遭駁回。

普利茅斯縣檢察官克魯茲（Timothy Cruz）將與團隊商議是否重審，指證據顯示她犯案時行為受控；克蘭西續羈押精神健康設施，案件押後至9月29日再訊。

這宗案件引起外界關注，連美國總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）都有加入表態。他4日形容事件是一件「非常可怕的悲劇」，認為克蘭西做了一件極為恐怖的事情，因此估計可能會有另一次審訊，指事件將會有代價。