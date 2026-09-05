被指暫停與加拿大反壟斷合作　美國司法部：不實

美媒9月4日引述消息稱，美國司法部反壟斷部門本周初被指示暫停與加拿大政府的所有合作，包括案件協作及政策交流，這是美加貿易爭端持續升溫的最新發展。路透社其後報道，美國司法部稱，有關報道不實。



《華爾街日報》報道，反壟斷部門國際組主管馬歇爾（Lynda Marshall）2日向官員發出題為「暫停加拿大」的電郵，下令停止與加拿大當局在案件及政策上的一切合作，未有交代原因，僅稱若指示有變會再通知，4日，部門再要求各小組長官提交與加拿大的合作清單。

2026年8月20日，加拿大加美貿易部長勒布朗（Dominic Leblanc）抵達華盛頓，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

報道引述反壟斷官員指，此類指示幾乎沒有先例，司法部一向與其他國家的競爭監管機構保持合作，即使是關係欠佳的國家亦然。美加兩國自2000年代起，已在汽車零件及空運業價格操縱等重大調查上合作多年，亦在科技及航天等行業的合併調查中長期合作。

美加貿易談判上月底破裂後，雙方關係持續緊張。特朗普政府對200億美元加拿大商品加徵50%關稅，加拿大總理卡尼（Mark Carney）隨即對一系列美國商品實施報復性關稅。

特朗普上週更簽署行政命令，將安大略湖改名為「美國湖」，聲稱加拿大「在貿易上長期佔我們便宜」。