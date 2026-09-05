日本以搶劫傷人罪起訴22歲中國籍男子　涉池袋搶60歲華婦40萬港元

據日媒報道，今年6月10日，一名60歲的中國籍婦人在東京池袋街頭被搶走裝有約800萬日圓（約40萬港元）現金的手袋。東京警視廳池袋警察署逮捕了來自東京多摩市的22歲中國籍大學生杜鵬昊，指控其涉嫌犯下搶劫傷人罪。據接近調查的消息人士透露，逮捕行動於8月12日進行。警方仍在追捕另一名疑犯，但相信此人已離開日本。



日本媒體就池袋華裔婦人遭搶走40萬港元的報道：

共同網9月4日報道，東京地方檢察廳2日以搶劫傷害罪起訴上述的中國籍大學生。按照口供等內容，警視廳認為有人事先已掌握該女性身上攜有巨額現金的情況，並指示被告等人進行襲擊，警方目前仍在就案情進行調查。

報道引述起訴書指，杜鵬昊與同夥合謀，於6月10日晚上8時半左右，搶走了60歲華裔婦人所持裝有現金的手袋，還對試圖反抗的婦人噴射類似催淚劑的噴霧，致其頭部受傷。