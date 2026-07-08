東京池袋爆「生化攻擊」？新商場美食街連日現大便飄惡臭｜有片

近期計畫去日本東京旅遊的民眾注意了，出入池袋車站周邊請務必「看路」！東京繁華商圈池袋近日驚傳「隨地大便事件」。剛在6月30日開幕的友都八喜池袋店（Yodobashi），竟然在短短幾天內連續遭到大便襲擊，排泄物從電扶梯一路沿地踩踏噴濺。令人毛骨悚然的是，這波惡臭風暴隨後竟蔓延到隔壁的東武百貨食品街，至今兇手仍未落網，日本網友崩潰驚呼：這根本是「糞便恐怖攻擊」！



開幕變惡夢！新賣場慘遭「兩度大便洗禮」還遇停電

根據日本社群論壇指出，這一惡臭事件的頭號受害者，就是剛進駐池袋原西武百貨舊址的連鎖家電品牌「友都八喜」。本月4日，館內1樓電扶梯到3樓首度驚傳遭人蓄意「邊走邊拉」，大量排泄物隨人流和鞋底被踩踏開來，範圍廣大。

東京池袋近日驚傳「隨地大便事件」。（截取自X@chikuwa328）

不料隔天（5日），賣場4樓又遭遇第二宗糞便襲擊，更慘的是，當時館內還正好碰上局部停電，大批目擊網友崩潰表示：

當時所有人都在暗黑的館內一邊摸索，一邊拼命祈禱自己不要踩到大便！

雖然店家緊急將空氣清淨機開到最大風速，但直到6日，不少搭乘電梯與電扶梯的顧客仍表示「空氣中瀰漫着揮之不去的異味」。

惡臭擴散！東武百貨地下美食街、夾娃娃店也遭殃

然而，這場「生化危機」並未隨店家清理而落幕。有日本網友在X上指出，受到連累的池袋店家正在持續增加，除了友都八喜兩度遇襲外，連鎖遊樂場「GIGO總本店」、甚至是深受貴婦與觀光客喜愛的「東武百貨池袋店（Tobu）」地下食品街，隨後也驚傳地板上被抹滿了大量糞便。現場店員拿着抹布和水桶清理的畫面，隨即在網路上瘋傳。

惡作劇還是報復？日網點出「關鍵致命缺點」

由於受害店家全都集中在池袋車站周邊，至今警方仍未抓到嫌犯，也讓外界懷疑究竟是同一人所為的惡作劇，還是「模仿犯」犯案。不過，也有清醒的日本網民點出賣場的致命傷，指出友都八喜這次搶先開幕，雖然賣場面積極大，但廁所配置卻大幅減少，導致混亂中排隊人潮過多，「在完全來不及進廁所的情況下，才會導致大型悲劇在店內爆發。」

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