梅洛尼執政近4年破「短命咒」　成意大利二戰後連續在任最久總理

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於9月4日執政滿1413天，打破已故前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）的紀錄，成為該國二戰後連續在任最久總理。



美媒《政治報》（Politico）歐洲版及半島電視台4日報道，意大利國內政治較其歐洲鄰國動盪，八十年間經歷了68屆政府，平均每屆政府執政約14個月。

2026年9月4日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在意大利巴里舉行集會，慶祝其成該國二戰後連續在任最久總理。她在集會上，與與會者自拍。（Reuters）

梅洛尼及其盟友在南部城市巴里（Bari）舉行舉祝這一里程碑的活動，她表示：「穩定是我們為這個國家帶來的首要重大改革。正因為有了這份穩定，意大利才不再是歐洲內需被密切關注關注的對象。」

不過，距離貝盧斯科尼歷屆政府非連續、累計3,340天的執政時長，梅洛尼尚需執政多年才能打破該紀錄。

2026年9月4日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在意大利巴里舉行的集會上致辭，慶祝其成該國二戰後連續在任最久總理。（Reuters）

路透社引述分析人士，稱梅洛尼領導的右翼聯合政府最大成就是恢復了人們對意大利財政的信心；批評人士卻表示，她在改革效率低下的公共行政、醫療保健和教育系統方面，幾乎沒有採取任何措施。

隨着2027年意大利國會選舉臨近，梅洛尼政府能否連任，將視乎她能否將穩定執政轉化為實際政策成果。