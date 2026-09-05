習特會前夕　解放軍東部戰區司令員首晤美軍印太司令

中國國家主席習近平將於9月24日出訪華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。在中美元首會晤之前，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日與解放軍東部戰區司令員楊志斌，在加拿大出席印太地區防長會議期間首次舉行面對面會談。



《日本時報》9月5日報道，美國太平洋司令部（PACOM）在一份聲明中表示：「兩位官員討論了美中軍隊高層保持溝通渠道暢通的重要性，以降低誤判風險，促進兩國軍隊安全、專業地展開合作。」

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

聲明還補充道：「美軍太平洋司令部致力於通過促進安全合作、鼓勵和平發展、應對突發事件和遏制侵略來增強地區穩定。」

美軍太平洋司令部發布的一張照片顯示，這次會晤於8月31日舉行。

在北京，國防部早前證實，楊志斌率團赴加拿大維多利亞，出席由加國防軍和美軍太平洋總部聯合舉辦的2026年度亞太國防軍司令會議。

2026年8月31日，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo，左）與解放軍東部戰區司令員楊志斌（右），在加拿大維多利亞（Victoria）出席印太地區防長會議期間首次舉行面對面會談。（美軍印太司令部官網）

國防部發言人蔣斌介紹，中方與會其間進行大會發言，介紹中國軍隊維護地區和平穩定的立場和成果，提議地區國家加強防務交流合作，攜手應對共同挑戰，並與美國、法國等國參會代表舉行雙邊會議。