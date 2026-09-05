路透：中美擬9月中旬辦AI安全對話 會議或由何立峰及貝森特主持
撰文：劉耀洋
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路透社9月4日引述兩名知情人士，中國與美國正準備在9月中旬舉行人工智能（AI）安全對話，美方或將由美國財長貝森特（Scott Bessent）牽隊參與；中方團隊或由中國國務院副總理何立峰帶領，但也可能由國務院副總理丁薛祥牽頭。
消息人士稱，美國希望討論在監控AI主導的網路攻擊方面開展合作，並提出建議，要求美國和中國的AI實驗室實行「自我監管」，並共享資訊以防止相關的網路攻擊。
另有知情人士透露，會議可能會在中國國家主席習近平9月24日訪美之前登場，不過日期尚未敲定，最終議程、與會人員及地點仍可能變動。然而，據路透社，一名白宮官員卻指，9月中旬暫沒有安排任何與AI相關的會議。
報道指，近期接連發生的AI失控事件，進一步突顯對話的迫切性。商業顧問機構DGA-Albright Stonebridge Group合夥人Paul Triolo表示：「兩大AI強權的會談正值最關鍵時刻，如今已是機不可失，時不再來的情況。
針對有關AI會議的消息，白宮拒絕路透社的置評要求，中國外交部、科技部、工信部等機關均未立即回應。
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