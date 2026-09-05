英國富豪布蘭森稱機票價格上升　因為愚蠢領導人發動戰爭

維珍集團（Virgin Group）創辦人，英國億萬富豪布蘭森爵士（Sir Richard Branson）近日將機票價格上漲歸咎於「愚蠢的領導人」（foolish leaders）發動戰爭，該言論顯然是在暗指美國與伊朗已維持超過6個月的戰爭。



《英國廣播公司》9月5日報道，中東地區的緊張局勢導致數百萬桶石油的生產和運輸受阻，進而推高以石油為原料的汽車燃料和航空燃油的價格。

2025年4月3日，一架維珍航空（Virgin Atlantic）的客機載着億萬富豪布蘭森爵士（Sir Richard Branson），代表該公司在闊別十年後，重返加拿大安大略省密西沙加的多倫多皮爾遜機場。（Reuters）

今年5月，維珍航空對此做出回應，在機票價格中加收燃油附加費。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再重申，這場衝突對於長期的和平與安全是必要的。

然而，布蘭森爵士卻表示這場戰爭「完全沒有必要」。

布蘭森指出：「伊朗衝突完全沒有必要。伊朗與世界其他國家之間曾達成一項核協議，這項協議是由奧巴馬總統（Barack Obama）及許多歐洲人士共同談判達成的。」

布蘭森認為：「這項協議運作良好，所以沒有必要撕毀它，而這場戰爭只會導致全球油價大幅上漲。通貨膨脹就是其中的後果之一。」

維珍航空行政總裁科斯特（Corneel Koster）向BBC表示，在「目前的燃油價格水平」下，收取燃油附加費「絕對必要」，並補充說「目前很難對中東局勢保持樂觀」。

據報道，維珍航空推出的燃油附加費讓經濟艙票價增加50英鎊（約，高級經濟艙增加180英鎊，商務艙增加360英鎊。

報道指，美伊衝突爆發後，維珍航空的幾間競爭對手除了提高票價外，還削減了航班。

2025年10月2日，英國倫敦，億萬富豪布蘭森爵士（Sir Richard Branson）在一個頒獎禮上舉起一座獎座。（Getty）

今年4月，顧問公司Teneo的分析發現，伊朗戰爭導致機票價格上漲了25%。