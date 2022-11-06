維珍老闆拒赴新加坡辯論　官員：死刑有民意基礎

新加坡內政部說，如果英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）信自己是正確的，應答應辯論，而不是提出「站不住腳的藉口」迴避。



英國億萬富豪布蘭森拒絕到新加坡就毒品和死刑課題參與電視直播辯論，新加坡內政部發表3頁回應，指責他一直公開散播有關新加坡的虛假信息、利用名人身份來爭取改變新加坡的立場，如今卻找了站不住腳的藉口迴避辯論。

內政部斥布蘭森說：「在遙遠的山頂上高談闊論，卻在言論受到挑戰時，迴避認真的討論，這既無法體現對原則的尊重，也看不出他尊重那些他聲稱想為他們捍衛權益的人。」

當局也指布蘭森提出的拒絕理由都站不住腳，這包括他稱電視辯論的時間和範圍有限、個人光芒可能蓋過課題、電視辯論對解釋死刑這個複雜課題沒有幫助、只會把「細緻入微的討論」削弱為「闡述片段」（soundbites）等。

內政部說：「政府建議舉行辯論，正是為了讓布蘭森有充分解釋的機會。他本可提出自己的觀點，不論細緻入微與否，並充分解釋他想解釋的事。沒有人建議他只提供闡述片段。我們只能推測，布蘭森意識到他會被揭穿，因為他有關新加坡的說法是不真實的。」

內政部也諷刺布蘭森突然如此謹慎地不願參與辯論，與他一貫通過博文發表意見和作出籠統且未經證實的指控，作風不符。

至於布蘭森建議政府在死刑課題上不要與他周旋，而是去接觸新加坡人，內政部指出，布蘭森可能不知道，政府已就死刑課題廣泛諮詢新加坡人。

「單在今年，政府就與數以千計的新加坡人討論了死刑課題。在新加坡，重要事務由作為民選代表的議員在國會討論。這些討論反映的不僅是政府的觀點，也是新加坡人的不同觀點。近年來，國會已多次討論死刑課題。」

內政部引述新加坡政策研究所的2020年調查，有74%的新加坡人認同，應對最嚴重罪行處以死刑。內政部研究與統計司的2021年調查也顯示，超過八成的人同意，死刑可阻遏販毒、槍械罪和謀殺罪，66%也同意，強制死刑對販運大量毒品的罪犯是恰當刑罰。

內政部說，如果布蘭森確信自己是正確的，應答應辯論，而不是提出「站不住腳的藉口」（lame excuses）迴避。

對於布蘭森呼籲當局接觸本地反死刑人士，內政部說，輪不到布蘭森來告訴新加坡政府，應與哪些本地人士對話。布蘭森點名的人士，是因為得不到新加坡人的支持，才轉向外國人，希望通過他們對新加坡人施壓。

至於布蘭森建議新加坡學習其他國家的經驗教訓，內政部也說，縱觀英國、美國、歐洲和世界其他地方，毒品濫用率和毒品相關犯罪率都很高，有無數人喪命和家庭被毀。新加坡雖未完全擺脫毒品的威脅，但毒品情況控制得較好。

「我們只求有權選擇自己的道路，繼續維護新加坡和新加坡人的安全。新加坡民選政府完全有能力做自己的決定，向新加坡人解釋決定並獲得支持，包括在選舉上。」

內政部也說，當局沒有像一些英國媒體那樣指責布蘭森虛偽，然而他行事應有一定的誠信（honour）。 「如果他在一個可能影響另一國成千上萬人生命的課題上採取公開立場，那他應準備好解釋自己。」

布蘭森10月10日發文，指新加坡幾近頑固地繼續執行死刑，是「站在歷史錯誤的一邊」。內政部同月22日回應，並邀請他來新與內政部長兼律政部長尚穆根進行電視直播辯論，但布蘭森10月31日撰文回拒。

政府建議舉行辯論，正是為了讓布蘭森有充分解釋的機會。他本可提出自己的觀點，不論細緻入微與否，並充分解釋他想解釋的事。沒有人建議他只提供闡述片段。我們只能推測，布蘭森意識到他會被揭穿，因為他有關新加坡的說法是不真實的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

