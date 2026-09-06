伊朗擬對以色列發動「10.7式」襲擊　計劃與代理人發動多線攻擊

根據以色列情報部門評估，伊朗正策劃對以色列發動類似2023年「10月7日」規模的新一輪攻擊，並計劃與其在該地區的恐怖代理人聯合發動多線攻擊。



《耶路撒冷郵報》報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊官員試圖重振其「抵抗軸心」恐怖網絡，並已與真主黨、胡塞武裝和伊拉克民兵的領導人舉行了多次計劃會議，商討升級對以色列的行動。

2026年7月21日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，印有美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的頭像。（WANA via REUTERS

消息人士指，伊朗伊斯蘭革命衛隊正在與其代理人進行聯合訓練演習，並加緊生產無人機和導彈，以補充其在與以色列和美國的戰爭中消耗殆盡的庫存，為下一場戰役做準備。情報還顯示，真主黨與哈馬斯也加強協調，從多個方面對以色列施加壓力。

以色列情報部門發現，10月7日襲擊主要策劃者、哈馬斯前領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）曾希望在他發動10月7日攻擊後，更廣泛的阿拉伯世界能夠加入其中。那次攻擊造成1200名以色列人死亡，250人被綁架，數千人受傷。