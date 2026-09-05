伊朗油輪哈爾克島附近等地遭襲　美軍證實襲3艘伊油輪　公開影像

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）9月5日報道一艘伊朗油輪在伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）對開海域遭美軍導彈擊中後，美國中央司令部發文表示，在不同水域共打擊3艘伊朗油輪，指是回應伊朗革命衛隊向美國海軍艦隻開火的事件。



伊媒較早前報道指，油輪在該島錨地一帶遭4枚美軍導彈擊中；塔斯尼姆通訊社引述當地消息指無人傷亡，船員正撤離。

美國中央司令部（U.S. Central Command）隨後在社交網站發文，公布打擊3艘與伊朗革命衛隊有關的伊朗油輪，分別是唐尼號（M/T Downy）、斯塔克1號（M/T Stark 1）和基洛號（M/T Kylo）。美方指唐尼號與斯塔克1號已遭永久破壞（permanently disabled），基洛號也有多個關鍵位置遭美方擊中，船員要棄船。

↓ 美國公布襲擊伊朗油輪影像 ↓

美方主張起因是伊朗革命衛隊較早前向兩艘在該區域巡邏的美國海軍軍艦發射彈道導彈，指美國一艘航空母艦和一艘導彈驅逐艦成功躲避襲擊，美方未有人員傷亡。

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）9月5日報道，一艘伊朗油輪周六在伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）對開海域遭美軍導彈擊中。（Google Map）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月31日曾在社交媒體發文，上傳AI製作影片，稱哈爾克島「被炸成碎片」；伊朗之後警告，若該島遇襲將強烈回應。特朗普6月11日曾稱欲接管哈爾克島，數天後又稱暫不在當地採取軍事行動。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，戰前九成原油經該島出口，美軍4月中起封鎖伊朗石油出口後運輸受阻，襲擊勢進一步打擊其石油業。

美國在伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後對伊朗港口實施封鎖，該海峽戰前承載全球五分之一石油供應。