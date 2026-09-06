華郵：阿曼拒絕伊朗霍爾木茲海峽收費提議　避免遭特朗普軍事打擊

《華盛頓郵報》9月3日（周四）報道，阿曼已悄然拒絕伊朗關於在霍爾木茲海峽對商船共同徵收服務費的提議，從而避免與特朗普（Donald Trump，又譯川普）產生衝突。特朗普此前曾威脅若阿曼同意進行航道收費，美國將對其進行轟炸。



報道指，一名高級地區官員表示，阿曼已拒絕同意就環境與安全服務收取費。特朗普曾表示，「如果阿曼阻撓，我們將把他們炸個稀爛。」

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）上月和阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）在德黑蘭會晤，討論霍爾木茲海峽問題。數小時後，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比（Hossein Mohebbi）向媒體表示，「各方已就海峽水域的分配、以及伊朗和阿曼各自應得的收入份額達成協議。」

2026年8月25日，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）到訪德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。（Iranian Foreign Ministry/WANA/Handout via REUTERS）

但據知情人士透露，阿曼目前對伊朗的提議有所保留，以顧及更廣泛的和平努力，並防止與美國產生直接衝突。

伊朗亦一直試圖向阿曼施壓，迫使其同意一項戰後框架協議，該協議將賦予德黑蘭對霍爾木茲海峽更大的控制權。