日本藏壽司員工二手平台轉售吉伊卡哇聯名獎品　活動被迫取消

日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」於9月6日（周日）宣布取消與超人氣IP「吉伊卡哇」（ちいかわ）的聯名活動，因發現內部有員工存在不當行為，將聯名獎品掛在二手交易平台上出售。



綜合日媒報道，取消的活動包括六項促銷活動，如贈送原創手辦及其他獎品、先到先得的茶杯等禮品，以及合作款菜單。該活動原定於8月21日至9月30日舉行。

雖然該公司解釋說獎品存放在上鎖的倉庫中，並受到「嚴格管理」，但調查顯示，一名員工挪用了獎品。針對活動提前結束，藏壽司向顧客與相關人士致歉，並推出補償方案：於9月6日與7日連續兩天，提供結帳金額全品項9折的優惠。

該公司於本月2日在官方網站上發表了一篇題為「關於部分社交媒體（SNS）上針對『吉伊卡哇（Chiikawa）』聯名活動投稿」的文件。針對網民在SNS等平台上指出「扭蛋（ビッくらポン！）」聯名週邊商品遭到不妥善處理一事，該公司表示「本公司對此事高度重視，目前正迅速展開事實關係的調查」。

日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」於9月6日（周日）宣布取消與超人氣IP「吉伊卡哇」（ちいかわ）的聯名活動，因發現內部有員工將聯名獎品掛在二手交易平台上出售。（網絡圖片）

而藏壽司在活動被取消後，表示「我們對所有期待此次活動的顧客和相關人員深表歉意。」