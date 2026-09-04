颱風科羅旺襲日本　宮崎縣落暴雨逾300毫米　四國九州明續降大雨

颱風「科羅旺」（Typhoon Krovanh，又稱第24號颱風）9月4日（周五）在東海向西北方向移動。九州南部持續遭遇強降雨，宮崎縣部分地區24小時降雨量超過300毫米。據共同網報道，截至5日（周六）清晨6時的24小時預計降雨量較多的地區具體是：四國300毫米、九州南部250毫米、九州北部及奄美200毫米。



日本宮崎縣9月4日遭遇強風暴雨：

據共同網報道，9月4日西日本局部地區預計出現強降雨。此外到6日，從西日本到東日本太平洋一側為主的大範圍地區可能雨勢強勁。

截至4日清晨6時，颱風科羅旺位於鹿兒島縣奄美市西北約170公里海域，以時速約20公里移動。

據日本weather news報道，宮崎縣4日的降雨量超過300毫米；預計明日仍有間歇性強降雨。

九州南部持續遭遇強降雨，宮崎縣部分地區24小時降雨量超過300毫米。預計從4日晚到5日，活躍的雨雲將覆蓋該地區，因此需警惕暴雨引發的災害。

共同網指，4至6日的海面浪高預測，奄美可達5米，九州南部及沖繩高達4米，均伴有湧浪。