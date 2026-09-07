金正恩出席新型驅逐艦服役儀式　稱納入核反擊系統

朝鮮官方媒體報道，朝鮮領袖金正恩9月6日出席新型驅逐艦的服役儀式，稱該艘新艦部署到朝鮮半島以東海域，向敵人發出明確的信號，又稱現在是朝鮮在海上與水下行使主權的時候。報道指出，該艘5,000噸級驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）將納入平壤的核反擊系統，有能力對敵方展開「毀滅性的報復打擊」。



2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（KCNA via REUTERS）

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（KCNA via REUTERS）

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席，其女兒金朱愛陪伴在側。（KCNA via REUTERS）

朝中社指出，金正恩6日前往元山港出席儀式，稱朝建正實施一項重要的海軍力量強化計劃，並將在8個月內證明其成效，但未透露具體細節。

他表示，新型軍艦的建造證明了朝鮮在短短2至3年內的進步，鑑於朝鮮半島以東海域及附近海域不斷受到威脅，朝鮮海軍的核武將投入實際應用，以遏制敵方艦隊入侵。

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席，其女兒金朱愛陪伴在側。（KCNA via REUTERS）

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（KCNA via REUTERS）

朝中社指出，這艘新造軍艦未來將成為平壤核反擊系統的一部份，但未具體說明可部署哪些武器系統。路透社指出，根據朝中社說法，「姜健號」的武器系統與約3個月前服役的「崔賢號」(Choe Hyon) 相同，即相信具備搭載核彈頭導彈的能力。