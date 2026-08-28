美日韓9月7日起舉行「自由之刃」軍演　時長未縮減為期五天

美國、韓國和日本將於9月7至11日舉行「自由之刃」聯合軍事演習，以檢驗應對朝鮮導彈和核武威脅的準備。由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾下令縮減「乙支自由護盾」美韓軍演規模，外界一度憂這次三方聯合軍演也會同受影響，但軍演時長最終未被縮減，與去年一樣為期五天。



韓聯社及日本共同網報道，韓國聯合參謀本部8月28日表示，韓國、美國和日本將於下月7日至11日在濟州島東部和南部的國際水域舉行三方軍演。

美國太平洋司令部則透過駐日美軍發聲明，指今年的演習將擴大三邊互通性，增強三國之間的即時數據共享和同步協調，以應對不斷演變的地區威脅。

2026年8月18日，韓國東豆川，美軍士兵在靠近韓朝非軍事區的美軍基地內檢修武裝車輛。（Reuters）

美國太平洋司令部補充指，這次軍演還將融合多國海上和航空能力，及引入「增強型防空場景」、醫療後撤離訓練和海上攔截行動。

對於「自由之刃」規模或遭縮減的擔憂，一名韓國官員回應記者提問時，稱這次演習的規模和範圍將與往年大致相當。目前尚不清楚美國哪些軍事力量將參加軍演，但在去年的演習中，美軍航空母艦已因為部署到中東而缺席。

2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）停泊在韓國釜山，準備與日本和韓國舉行聯合軍演。（Reuters）

特朗普此前於社交媒體發文，稱要大幅削減美韓聯合軍演規模。韓國與美國雙方其宣布，將把「乙支自由護盾」軍演的時長從11日縮短至5日。