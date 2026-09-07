伊朗擬於霍爾木茲海峽附近設新禁區　試圖通過船隻將列制裁名單

伊朗最高國家安全委員會新任主席雷扎伊（Mohsen Rezaei）9月6日（周日）表示，伊朗計劃近期在霍爾木茲海峽外設立「禁區」，針對其認為正試圖穿越該水道的水上船隻。凡被認定試圖通過海峽並進入該區域的船隻，將被列入伊朗的制裁名單。



美媒報道，雷扎伊表示，新的禁區將在未來幾天或幾周內公布。他稱「禁區將從美國海軍封鎖線開始，向霍爾木茲海峽方向延伸，並從這一側進入波斯灣」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊高級官員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊（ali khamenei）告別儀式。（Reuters）

目前尚不清楚伊朗如何界定這場持續數週的美國封鎖行動的範圍，該行動旨在針對伊朗港口，並阻止德黑蘭將石油運往海外。美軍表示，有超過20艘軍艦參與支援這項封鎖行動，截至周日為止，已迫使92艘商船改變航向，並使其中3艘無法運作。

在伊朗此次聲明發布前，美軍擊中了三艘伊朗油輪，以報復伊朗向美國軍艦發射彈道導彈。伊朗則聲稱擊中了一艘試圖進入海峽的美軍無人船，但美軍否認此說法，稱其為「純屬謊言」。