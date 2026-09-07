暴雨襲日本關東　伊豆群島雨量創新高　福島有汽車被淹沒1女喪生

日本關東地區9月7日（周一）遭受暴雨侵襲，多個地方下起連場大雨。其中在伊豆群島錄得破紀錄雨量，新島村的降雨雨更迫近500毫米。氣象廳向當地發布最高級別的第5級山泥傾瀉特別警報，敦促當地民眾提防因暴雨引發的山崩。另外在福島縣則有汽車在暴雨期間於地下道被水淹沒，車上一名60多歲女子獲救時昏迷，送院後證實不治。



共同社及日本放送協會（NHK）等傳媒報道，包括東京在內的日本關東地區周一凌晨受到雨帶影響而下大雨，伊豆群島多個地方的雨量均創新高。截至7日早上9時，大島町大島在過去24小時錄得549.5毫米雨量，為9月史上最高；新島村、神津島村在同樣時段的降雨量分別為482及373.5毫米，同樣創下史上新高。

日本關東地區9月7日遭受暴雨侵襲，氣象廳向多個地區發出山泥傾瀉警報，其中伊豆大島及新島的警告級別更達最高的第5級山泥傾瀉特別警報。（X/@wni_jp）

氣象廳已對東京周邊的千葉縣和埼玉縣部分地區，以及福島縣中部地區發布5級山泥傾瀉警報中的4級。

關東地區普遍受暴雨影響，上月曾遭受大雨侵襲的千葉縣多處地方發生山泥傾瀉，消防部門表示，縣內有2名年齡分別20多歲及60多歲的人士因為天雨路滑而受傷；當地亦有441名民眾入住臨時避難中心棲身。

圖為2026年9月7日，日本福島縣磐城市鹿島町一條地下道在暴雨期間水浸，兩架汽車被淹沒，其中一架車上的60多歲女性救出時昏迷，惟送院後證實不治。（TVU福島 截圖）

而在福島縣磬城市鹿島町，當地警方及消防部門在7時45分左右接報，指JR烯磐線湯本站以東大約6公里的一條地下道內有兩架汽車被淹沒，其中一架汽車內的司機安全逃生，另一架汽車內的一名60多歲女子救出時昏迷，但其後證實死亡。報道指，事發現場在7時45分的過去一小時內錄得40毫米雨量，而涉事地下道則被福島縣政府列為「水浸危險位置」。

日本政府已在首相官邸設立聯絡中心，以評估潛在的損失並優化緊急應變。氣象廳警告，隨着暖濕氣流接近沿着本州延伸的雨鋒，太平洋沿岸大片地區將迎來更多降雨。

JR東日本前一天表示，受到暴雨影響，包括山形新幹線和山手線等列車服務於周一減少或暫停，而在周一早上8時左右的繁忙時間，埼京線赤羽站實施人流管制，閘內有數百人排隊候車，有準備上班的NHK員工表示，需要排隊約半小時才可上車。