東京新宿區擬禁止住宅及校園附近設民宿　料過半無法營業

日本東京新宿區的民宿數目佔全國之冠，惟近年不時傳出與民宿有關的糾紛，當地決定原則上禁止在住宅區和學校附近一帶設立民宿。新措施預計在2027年夏季起實施，而且現有的民宿將受影響，意味大約2000間民宿可能無法繼續營業。



《讀賣新聞》9月7日報道，新宿區政府人士表示，在都市規劃上列為住宅區和學校區域等都是禁止民宿營業的對象範圍。而現有受影響的民宿將會有寬限期，例如有業主在場及妥善管理設施的情況下或可豁免；至於在商業地區運作的民宿，其營業日數上限則由原本的180天，下調至120天。

圖為東京著名遊客景點新宿歌舞伎町。（Getty Images）

新宿區政府準備就有關方針徵詢公眾意見，並計劃在明年2月的區議會會議中提出相關條例修正案。日本民宿如雨後春筍，惟住客但同時亦衍生涉及行為的情況，例如在

日本民宿如雨後春筍，但同時亦衍生涉及住客行為的情況，例如在深夜喧譁令鄰近居民非常困擾。誤按門鈴、亂丟煙頭亦時有發生，令居民苦不堪言。（FB/Dougie_Hamilton）

日本在2018年6月實施民宿營業法，根據觀光廳的數據顯示，截至7月15日，新宿區有3775間民宿，數量佔全國最多。而這些民宿普遍都是以訪日外國旅客為目標，惟因此亦發生不少與民宿住客有關的糾紛。新宿區政府指，去年接獲1334宗涉及民宿的投訴，包括亂拋垃圾、噪音、擅闖私人用地等，個案比前年急增542宗。

報道提到，新宿區至今已向29個多次違法的民宿營業者下令暫停營業，並向5個業者下封殺令，惟投訴個案仍有增無減。區政府認為，透過禁止個別不法業者的方式無法阻止居民生活質素惡化，有官員坦言沒有足夠人手應對，因此有必要「一刀切」規管。

日本每年吸引大批遊客到訪，當中不少人會考慮租住民宿。（Reuters）

觀光廳在7月發通知，指如果居民生活及教育環境受損，地方政府可以引用條例禁止民宿運作。不過民宿問題專家、JTB綜合研究所的山下真輝認為，區政府需要向業界展示投訴個案及指導情況，以說明實施新規則的必要。他亦憂慮，不法業者可能轉到其他地方發展，因此覺得中央政府或應考慮如果以全國形式管理整個民宿業界。