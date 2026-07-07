東京旅遊又變貴！明年4月起住宿稅改收「房價3%」　住民宿也要繳

民眾赴日旅遊要注意了！綜合各家日媒報道，日本東京都主稅局正式宣布，將自2027年4月1日起調整「住宿稅」新制。不僅將稅額從現行的固定金額改為依房價「一律收取3％」，更首度將課稅範圍增加到民宿與簡易旅館。這項經過長期研議的稅制修正案，日前已獲總務大臣同意，確定將正式上路。



根據自2002年10月開始實施的現行制度規定，每人每晚住宿費未滿1萬日圓免稅，1萬至1萬5千日圓收100日圓（約5港元），1萬5千日圓以上則收取200日圓（約10港元）。

東京住宿稅調漲，2027年4月1日起從現行的固定金額改為依房價收取3％。（Getty Images）

新制上路後，為體恤修學旅行學生等族群，免稅門檻將放寬調高至「未滿1萬3千日圓」（約630港元）。但是，只要每晚純住宿費達1萬3千日圓以上，將一律課徵3％的住宿稅。若以房價2萬日圓為例，住宿稅將從現行的200日圓直接飆升至600日圓（約29港元）。

除了稅率計算方式的調整，增加課稅對象也是本次新制的一大變革。過去東京的住宿稅僅針對一般飯店與傳統旅館徵收，未來包含「簡易旅館」以及依法經營的各式「民宿」，都一併納入徵收名單中。為配合新制規範，東京都預計於2026年7月1日起，開放新增的旅宿業者辦理特別徵收義務人的事前登記手續，業者可透過線上電子系統、郵寄或臨櫃提交申請。

住宿稅未來包含「簡易旅館」以及依法經營的各式「民宿」，都一併納入徵收名單中。（Unsplash）

對外國觀光客激增帶來的挑戰，東京都希望能以稅制改革改善地方財政。這筆預期將大幅增加的稅收資金，未來將專款專用，投入解決各項觀光衍生的問題。包含加強旅客禮儀宣導、垃圾處理、利用AI技術緩解熱門街道壅擠，以及補助旅宿業者改善無障礙設施等。

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