特朗普縮減美韓軍演　菲律賓防長：美方已保證對菲防禦承諾不變

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月決定縮減與韓國的聯合軍演規模，引發安全分析人士對美國在亞洲威懾力可信度的討論。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）9月7日（周一）指出，中國可能會利用近期美韓聯合軍演的縮減，在印太地區重新確立影響力。但他指，華盛頓方面已向馬尼拉保證，對菲律賓的防禦承諾不變。



路透社9月7日報道，特奧多羅指，馬尼拉已從華盛頓方面獲得「明確保證」，並且「沒有任何跡象」表明韓國局勢的變化會影響《美菲共同防禦條約》下的承諾。特奧多羅還表示，美菲之間的軍事活動並未減少，涉及馬尼拉的雙邊和多邊合作仍在不斷擴大。

2026年5月30日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在新加坡舉行的國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會上接受訪問。（Reuters）

在菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的領導下，馬尼拉加強與美國的國防合作，包括擴大聯合演習規模，以及允許美軍更廣泛地使用菲律賓軍事設施。

菲律賓近期亦與加拿大及新西蘭達成協議，還與法國簽署訪問部隊協議，並正在與英國就類似協議進行談判。