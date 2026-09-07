特朗普縮減美韓軍演 菲律賓防長：美方已保證對菲防禦承諾不變
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月決定縮減與韓國的聯合軍演規模，引發安全分析人士對美國在亞洲威懾力可信度的討論。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）9月7日（周一）指出，中國可能會利用近期美韓聯合軍演的縮減，在印太地區重新確立影響力。但他指，華盛頓方面已向馬尼拉保證，對菲律賓的防禦承諾不變。
路透社9月7日報道，特奧多羅指，馬尼拉已從華盛頓方面獲得「明確保證」，並且「沒有任何跡象」表明韓國局勢的變化會影響《美菲共同防禦條約》下的承諾。特奧多羅還表示，美菲之間的軍事活動並未減少，涉及馬尼拉的雙邊和多邊合作仍在不斷擴大。
在菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的領導下，馬尼拉加強與美國的國防合作，包括擴大聯合演習規模，以及允許美軍更廣泛地使用菲律賓軍事設施。
菲律賓近期亦與加拿大及新西蘭達成協議，還與法國簽署訪問部隊協議，並正在與英國就類似協議進行談判。
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