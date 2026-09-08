加拿大關稅措施9.8生效　美國出口商料受衝擊

加拿大擬於周二（9月8日）對數百種美國商品徵收15%至50%的關稅。



彭博社報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）押注，對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）採取強硬立場，最終將有助於提升渥太華在面對其最大貿易夥伴時的談判地位。

除非出現最後一刻的變數，卡尼政府將把許多美國鋼鐵產品的進口關稅從25%提高到50%，並對美國電單車、化妝品、奶酪等一系列消費品徵收關稅。

這些措施將對美國出口商造成沉重打擊，尤其是與加拿大貿易往來密切，且將在11月中期選舉面對激烈選戰的密歇根州和俄亥俄州等州屬。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney，中）在首都渥太華召開記者會。（Reuters）

對卡尼而言，這是一次謀定而後動之舉。一年前，他取消了前任總理杜魯多（Justin Trudeau）實施的多項反制關稅措施。特朗普政府官員已多次明確表示，他們不會容忍報復行為，並指出只有加拿大和中國兩個國家對美國實施反制關稅。

美國官員拒絕透露特朗普將如何或何時採取新的應對措施。

曾在杜魯多任內擔任加美關係高級顧問的克洛（Brian Clow）說：「加拿大的報復性關稅旨在讓美國企業和消費者切實感受到這場貿易戰的沉重代價，從而促使華盛頓有明確的動力重回談判桌。」

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布一幅地圖，顯示美國國旗覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部份地區、格陵蘭、冰島、古巴和牙買加等地。（Truth Social@realDonaldTrump)

他說：「加拿大徵收這些關稅並非想要大打貿易戰，而是為了讓貿易戰儘早結束。」

特朗普周一在自家社媒平台Truth Social發文，威脅要禁止加拿大私人飛機製造商龐巴迪公司（Bombardier Inc）在美國銷售飛機，除非這家公司在美國本土建廠，並指責龐巴迪「靠美國買家賺錢」。

圖為2024年5月1日，加拿大公務機製造商龐巴迪（Bombardier）位於安大略省的廠房。（Reuters）

龐巴迪在美國擁有超過2800家供應商，龐巴迪的環球7500（Global 7500）噴射機的機翼產自德克薩斯州，航空電子設備產自艾奧瓦州，發動機產自印第安納州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

