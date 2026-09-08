特朗普揚言封殺加拿大龐巴迪 除非在美設廠生產飛機
撰文：蕭通
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美國與加拿大的貿易戰持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月7日警告，除非總部設於加拿大的飛機製造商龐巴迪（Bombardier ）開始在美國生產，否則將被禁止在美國銷售飛機。
特朗普在社交平台發文稱，「龐巴迪飛機不准再在美國銷售！他們的產品不夠好！」、「如果他們想要進入我們（美國）的市場，就必須在這裡建廠，別再把美國當成提款機了。」
特朗普表示，龐巴迪超過50%的收入來自美國，依靠美國的買家、企業、機場和服務，但與此同時，加拿大卻阻撓我們偉大的美國的銀行和企業在當地開展業務，「這完全不公平！」
他除要求龐巴迪遷廠至美國，也呼籲民眾「美國優先」，購買美國產品、搭乘美國航空公司的航班、享用美國生產的酒水飲料，以及暢遊美國湖（(Lake America)。
今年1月，特朗普曾批評加拿大拒為美國商務機生產商灣流（Gulfstream）的幾款飛機認證，揚言要取消龐巴迪商務噴射機的美國認證，並對所有加拿大製造的飛機徵收50%的進口關稅。不過，由於加拿大2月就認證了灣流4款飛機，相關抵制措施未有實施。
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