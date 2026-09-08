朝俄首座圖們江公路橋通車　俄總理：兩國關係處於前所未有高位

朝鮮與俄羅斯首座橫跨圖們江的公路橋9月7日（周一）正式啟用，結束了兩國過去僅依賴航空與鐵路連接的歷史。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）與朝鮮總理朴泰成透過視訊致詞，稱此為「真正的歷史性事件」與友誼的新象徵，顯示兩國關係處於前所未有的高位。



路透社報道，這座新橋的建設已討論多年，在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於2024年訪問朝鮮達成協議後，於去年4月動工。莫斯科與平壤之間本已開通直航及鐵路，但在周一之前，雙方一直沒有正式的公路連結。

2026年9月7日，在俄羅斯與朝鮮接壤的圖們江上，舉行了連接俄朝第一座公路橋的開通儀式。（Reuters）

米舒斯京表示，「我堅信，跨境交通基礎設施的擴建將為貿易、經濟、科技和文化合作的進一步發展提供強勁動力。」他還指出，莫斯科和平壤之間的關係「處於前所未有的高位」，並稱大橋的開通是「真正具有歷史意義的事件」。

米舒斯京稱，每天將有多達300輛車能夠通行，大橋將與俄羅斯聯邦公路網相連，並可便捷地接入從遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）到聖彼得堡的交通走廊。

俄羅斯政府表示，卡車將立即開始使用該橋運輸貨物。今年年底，大橋將全面投入運營，並可用於客運。