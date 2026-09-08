美媒：馬來西亞無視美國警告 傾向用華為晶片作為主權AI項目硬件
撰文：王海
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彭博社引述知情人士9月7日（周一）報道，儘管遭到美國反對，馬來西亞仍傾向使用中國科企華為的人工智能晶片，用於一項價值20億令吉（約38.7億港元）的自主AI項目。
據報導，馬來西亞政府正認真評估華為的AI硬件，將其作為該計劃的核心，旨在賦予馬來西亞更大的國家數據控制權。目前尚不清楚馬來西亞計劃採購多少晶片。
知情人士向彭博社表示，馬來西亞正考慮的晶片是華為的昇騰（Ascend）910C，而不是更先進的昇騰（Ascend）950系列，後者目前仍處於限量生產狀態。
彭博社引述一位了解總理安華（Anwar Ibrahim）政府內部討論的人士稱，馬來西亞政府將此事視為單純的商業決策。
報道指，安華曾表示，馬來西亞不希望僅僅成為國外科技的消費者。報道稱，他的政府也鼓勵本地電信公司與外國企業合作，提出更廣泛的AI框架。
據報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府2025年曾警告稱，使用華為昇騰910C晶片可能違反美國的出口管制條例。
報導稱，如果馬來西亞最終選用華為晶片，這將會是已知首例，外國政府選擇中國AI晶片而非美國晶片的案例。
彭博社早前報道稱，華為也在競標埃及政府的AI資料中心項目，這促使特朗普政府開始制定反競標方案。
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