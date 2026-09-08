聯合國高級專員：AI或威脅人類存亡　呼籲各國建立保障機制

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）周一（9月7日）警告，人工智能若不受控，或成威脅人類存亡的風險，呼籲各國在為時已晚前設立具約束力保障。



據聯合國新聞網（UN News）9月7日報道，蒂爾克在日內瓦人權理事會稱，缺乏具約束力規則、獨立監察與明確限制，AI將失控；「能逃離測試環境或要脅開發者以免被關停的AI，已過於強大」。他指少數人手握幾近無限的AI權力，Meta、Anthropic、OpenAI、Google等巨企居於其中。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

蒂爾克對人工智能在戰爭中的引用表示擔憂，他表示對俄羅斯據報8月於烏克蘭使用全自動無人機、致3人喪生感「震驚」，促請緊急禁用無人介入即可奪命的武器；烏克蘭據報亦曾測試同類裝備。他警告全球現有逾60場涉及國家的戰事，為二戰後最多。

這是蒂爾克7月連任四年任期後首度向47國人權理事會發言。他亦譴責以軍持續轟炸加沙、限制援助及計劃強遷巴勒斯坦人，並促追究美國羈押設施今年約23宗死亡。