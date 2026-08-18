美媒：習近平料9.23晚抵美 翌日晤特朗普 不會出席聯合國大會
撰文：蕭通
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中國國家主席習近平預定下月訪美，美國媒體8月17日報道，習近平很可能在9月23日晚抵達美國，24日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），25日便離開美國。雖然聯合國大會高級別會議下月22日在紐約揭幕，但習近平不會出席。
美國Politico引述4位知情人士透露，習近平未計劃出席聯大會議，實際上只有24日在白宮一天的會晤。對於相關消息，美國國務院未回應傳媒查詢。白宮則發聲明證實，習近平將於9月24日訪問白宮，但拒絕評論其在美期間的其他行程。
報道指出，此前外交界普遍猜測，習近平將趁訪美出席聯大會議，闡述中國推動國際和平發展的倡議，以抗衡美國對伊朗發動戰事的做法。但有外交官表示，留意到北京至今未向紐約派出先遣人員，這通常是習近平到訪紐約前的準備工作。
習近平對上一次親赴紐約並在聯大發表演說為2015年，當時為紀念聯合國成立70周年。2021年新冠疫情高峰期間，習近平亦曾透過視像向聯大發表演說。
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