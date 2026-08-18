美媒：習近平料9.23晚抵美　翌日晤特朗普　不會出席聯合國大會

撰文：蕭通
出版：更新：

中國國家主席習近平預定下月訪美，美國媒體8月17日報道，習近平很可能在9月23日晚抵達美國，24日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），25日便離開美國。雖然聯合國大會高級別會議下月22日在紐約揭幕，但習近平不會出席。

圖為2026年5月15日，特朗普訪問中國，在中南海與中國國家主席習近平會面。（Reuters）

美國Politico引述4位知情人士透露，習近平未計劃出席聯大會議，實際上只有24日在白宮一天的會晤。對於相關消息，美國國務院未回應傳媒查詢。白宮則發聲明證實，習近平將於9月24日訪問白宮，但拒絕評論其在美期間的其他行程。

報道指出，此前外交界普遍猜測，習近平將趁訪美出席聯大會議，闡述中國推動國際和平發展的倡議，以抗衡美國對伊朗發動戰事的做法。但有外交官表示，留意到北京至今未向紐約派出先遣人員，這通常是習近平到訪紐約前的準備工作。

習近平對上一次親赴紐約並在聯大發表演說為2015年，當時為紀念聯合國成立70周年。2021年新冠疫情高峰期間，習近平亦曾透過視像向聯大發表演說。

2015年9月28日，中國國家主席習近平在紐約聯合國總部出席第七十屆聯合國大會一般性辯論並發表題為《攜手構建合作共贏新夥伴同心打造人類命運共同體》的講話。（Retuers）
特朗普稱習近平將於9月24日訪美：將與對方討論人工智能議題習近平9月按計劃訪美？　外交部：雙方已就年內元首互動保持溝通中美領袖的同一天：習近平推動全球AI合作　特朗普向中國翻舊帳美媒：特朗普加快修建白宮新停機坪　或與習近平訪美有關特朗普：習近平9月底訪問白宮
特朗普
習近平
中美關係
美國
聯合國