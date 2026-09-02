蘋果新任CEO年薪曝光！特努斯入駐微博中英文說「你好」吸2.7萬粉

蘋果（Apple）新任行政總裁（CEO）特努斯（John Ternus）上任第一天就來到中國內地社群平台「報到」。他9月1日晚間開通微博，首篇貼文只有簡單的「你好／hello」，截至9月2日上午9時多，帳號粉絲已迅速累積至2.7萬人。與此同時，「蘋果新任CEO年薪曝光」也登上百度熱搜，引發內地網友關注。



特努斯的微博目前僅關注2個帳號，分別是剛卸任蘋果行政總裁、轉任董事會執行主席的庫克（Tim Cook），以及蘋果大中華區董事總經理葛越。

蘋果新CEO特努斯（John Ternus）受網民追捧 首篇帖文引海量粉絲朝聖：

從特努斯微博頁面可見，他的首篇貼文截至9月2日上午9時多已有逾1.1萬人按讚，留言超過3,500則。留言區有人叫他「爸爸」，有人問：「互關嗎？」也有網友直接追問：「Apple Intelligence（蘋果智能）什麼時候能在中國使用？」

據極目新聞報導，特努斯9月1日深夜入駐微博，並以中英文發文向網友打招呼。相較於9月2日清晨7時多粉絲數約2萬人，短短2個多小時又增加約7,000人。

就在特努斯入駐微博受到關注之際，他接掌蘋果後的薪酬待遇也成為內地網友討論焦點。百度熱搜9月2日上午出現「蘋果新任CEO特努斯年薪曝光」的話題。

綜合內媒報導，根據蘋果向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，特努斯自9月1日起接任行政總裁後，年度基本薪資調升至300萬美元（約2,350萬港元）。蘋果董事會薪酬委員會並核准，他將於2027財年獲得目標價值5,500萬美元（約4.3億港元）的年度股權獎勵。

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其中75%的股權獎勵將採績效型限制性股票單位，是否歸屬取決於蘋果相較標普500指數成分企業的股東總報酬表現。其餘25%則為按任職時間歸屬的限制性股票單位，分4年發放。特努斯另獲一筆按2026財年擔任CEO時間比例計算、目標價值約250萬美元（約1,960萬港元）的限制性股票獎勵。

現年51歲的特努斯，此前擔任蘋果硬件工程高級副總裁，2001年加入蘋果產品設計團隊，2013年升任硬件工程副總裁，2021年進入公司高層團隊。蘋果9月1日正式完成行政總裁交接，由特努斯接替庫克，庫克則轉任董事會執行主席。SEC文件也確認，特努斯自9月1日起正式擔任蘋果CEO。

另，特努斯上任首日也向全體員工發出內部信，提到蘋果下周將舉行新品發表活動，並形容這場發表會將相當精彩。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】