習近平就朝鮮國慶78周年向金正恩致賀電　重申中朝關係堅定不移

新華社9月9日報道，中國國家主席習近平就朝鮮國慶78周年向朝鮮領導人金正恩致賀電。習近平指出，78年來在朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民自力更生、團結奮鬥，推動朝鮮社會主義各項事業蓬勃發展。



習近平周三在賀電中表示，朝鮮在近年由金正恩帶領朝鮮黨和人民，全力推進經濟社會建設，取得一系列發展成就，中方為此感到由衷高興。相信朝鮮人民一定能夠實現勞動黨九大提出的目標任務，不斷開創黨和國家建設事業新局面。

習近平強調，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針」。習近平又指，願同金正恩一道努力，繼續加強對兩黨兩國關係的戰略引領，攜手推動各自黨和國家事業發展，持續增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。

朝鮮旗幟・中朝關係：2021年4月20日，朝鮮旗幟在中國遼寧省丹東的朝鮮領事館隨風飄揚。（Reuters）

報道指，中國全國人大常委會副委員長彭清華周二出席朝鮮駐華使館舉行的建國78周年招待會，與朝鮮駐華大使李龍男分別致辭，均表示將貫徹落實兩黨兩國最高領導人共識，推動中朝關係高水準發展。