華郵：美軍封鎖下伊朗石油收入正在枯竭　伊朗經濟壓力持續增加

《華爾街日報》週一（9月7日）引用船運資料包道指出，因為美軍的封鎖，伊朗石油出口收入正在枯竭，對本國經濟構成更大壓力。



航運追蹤機構Kpler的資料顯示，自美軍7月中在霍爾木茲海峽恢復封鎖伊朗船隻後，伊朗石油雖繼續裝船，但8月份的日均裝油量只有25萬5000桶，比2月至4月期間的日均量暴跌了85％，至今也沒有船隻成功出海。在2月份高峰期時，日均裝油量略微超過200萬桶。

Kpler說，雖然那些處於美軍封鎖線之外的伊朗油輪仍帶來收入，但這些船賣了油之後庫存不斷縮減，數量已從7月中的9000萬桶，跌至2900萬桶，估計下個月將歸零。到時，伊朗的油輪如果繼續無法出海，就沒有石油收入了。

報道說，戰爭持續六個多月，石油封鎖切斷伊朗的主要外匯來源，導致伊朗里亞爾暴跌、通貨膨脹飆升，經濟陷入更深的危機。這同時考驗美國的經濟施壓策略，能否迫使德黑蘭讓步。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

不過，波斯灣官員和分析員都警告，美國的步步進逼，反而可能引來伊朗更強烈的反擊。他們認為，幾乎沒有跡象顯示，德黑蘭會因為不斷加劇的經濟壓力，而做出讓步。

經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）的經濟師侯賽因說：「現在，很大程度上取決於伊朗為實現其軍事和地緣政治目標，願意承受多大程度的經濟痛苦」。

伊朗最高國家安全委員會秘書、伊斯蘭革命衛隊前總司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）週二（9月8日）再度威脅，將對美國施以經濟和軍事雙重打擊。

雷扎伊在社交媒體平台X上發文說：「華盛頓最近幾天收到伊朗新導彈的明確警告。（我們的）經濟戰略將與海事限制區同時進行，這個限制區涵蓋波斯灣和美軍的封鎖線」。

雷扎伊指的新導彈，可能是近日在霍爾木茲海峽附近向美軍艦艇發射的凱西姆·巴希爾（Qassem Basir）彈道導彈。美國軍方則稱，美軍的艦艇成功避開了所有的導彈攻擊。

2026年6月4日，伊斯蘭革命衛隊高級官員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席伊朗德黑蘭儀式。（Getty）

此前，雷扎伊星期天接受伊朗官方媒體訪問時說，伊朗將在幾天內宣佈於霍爾木茲海峽設立限制區，任何進入這片水域的船隻都將受到伊方的制裁。

另一方面，沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人馬利基週二在社交媒體發聲明說，也門胡塞武裝組織攻擊沙特的艾卜哈（Abha）、賈贊（Jazan）及奈季蘭（Najran）等城市的民用與經濟設施，造成70多平民受傷，包括婦女與兒童。他稱，多國聯軍將進行反擊。

隨後，伊朗支持的胡塞武裝同日承認，對沙特南部軍事和石油設施發動導彈與無人機襲擊。據知，遭攻擊的是艾卜哈國際機場、哈立德國王空軍基地，以及沙特國家石油公司的煉油設施。

此外，上周胡塞武裝與葉門政府軍持續交火，雙方至今已有數百人死亡。

胡塞武裝在7月宣佈對沙特實施海上禁運，此後多次在紅海和亞丁灣襲擊沙特油輪，以及攻擊沙特境內能源設施。沙特主導的多國聯軍，也攻擊胡塞武裝的軍事目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

