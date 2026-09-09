加拿大反制美國關稅生效 卡尼籲全國團結：轉型有代價但需堅持
撰文：韓學敏
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加拿大9月8日起對美國實施報復性關稅，總理卡尼（Mark Carney）同日發表全國講話，動員全民團結應對加美貿易戰。他坦言，減少對美依賴的轉型有代價，但強調「停滯不前的代價遠更高」。
加拿大新聞社（The Canadian Press）報道，卡尼周二重申開拓新市場減少對美國的依賴，目標令國家更強韌、「再無國家可挾持」。他還指控美國限制加國與他國貿易、打壓法語文化。
在野保守黨黨魁波利耶夫（Pierre Poilievre）周一敦促卡尼公開貿易協定細節、提前復會；卡尼稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅打擊安大略、魁北克、卑詩的鋼鋁汽車木材工人，並重提「美國想打垮我們以吞併我們」的警告。特朗普曾揚言併吞加拿大、戲稱卡尼「州長」。
加拿大反制美國的關稅介乎15%至50%，僅針對美國清單產品，對等金額達278億加元（約1,582億港元），以回應特朗普上月對蜂蜜、冰球桿、奶製品等加徵五成關稅。
卡尼否認升級衝突，稱關稅是保護工人企業所需；他舉例1890年麥金萊關稅，指五成關稅反令加拿大轉強、美國則陷四年衰退。
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