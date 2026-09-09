馬克龍設國宴款待韓總統李在明　向對方授予國家最高榮譽勳章

正在法國進行國事訪問的韓國總統李在明，獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）授予最高國家勳章：法國榮譽軍團大十字騎士勳章（Grand Cross）。馬克龍9月8日（周二）晚上在巴黎為到訪的李在明舉行國宴，並向其授予該勳章。



韓聯社引述韓國總統發言人報道，此舉旨在表彰李在明為增進韓法友誼所做的貢獻，是法國授予的最高榮譽。

據報道，出席國宴的有李在明、夫人金惠景以及十多位韓國商界領袖，其中包括三星電子會長李在鎔和曉星集團會長趙顯俊。

李在明在國宴上表示，透過這次法國之行，他與馬克龍結下了深厚的友誼，並表達了對兩國友誼長存的期盼。

李在明也呼籲，基於兩國建交140年來建立的友誼和團結，擴大在核能、人工智能、半導體及文化等領域的雙邊合作。

韓國總統發言人又指，李在明向馬克龍贈送了一把飾有青瓷的翠綠色伽倻琴（韓國傳統弦樂器），以及諾貝爾文學獎得主、韓國作家韓江的法文版小說。

報道指，李在明9月6日（上周日）展開對法國的國事訪問，8日（周二）與馬克龍舉行峰會。雙方在峰會上同意加強在先進產業等領域的雙邊合作。

2026年9月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron，左二）及夫人布麗吉特（Brigitte Macron，左一）在愛麗舍宮迎接到訪的韓國總統李在明（右二）及夫人金惠景（右一）出席國宴。李在明正與夫人在法國進行國事訪問。（Reuters）

今年是韓法兩國建交140週年。