馬克龍42歲繼女複製母親「忘年戀」佳話　公開認愛年輕20歲大學生

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼女，亦即第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的42歲幼女奧齊埃（Tiphaine Auzière）公開新戀情，其男友是22歲商學院學生兼滑浪運動員Antoine Lecomte，兩人在社交媒體Instagram分享阿姆斯特丹之旅，正式承認兩人關係。法國傳媒因應雙方相差廿載，隨即聯想到布麗吉特與總統馬克龍（Emmanuel Macron）相差逾24歲的傳奇愛情故事。



Antoine Lecomte於8月31日上載與奧齊埃遊覽荷蘭的片段，並寫上「48小時在阿姆斯特丹與女士同行」。影片可見他們在當地駕駛露營車，並有二人在酒店、餐廳及街頭互動親密。據法媒《Gala》雜誌報道，兩人是於今年夏天在法國北部海濱度假勝地勒圖凱（Le Touquet）認識，女方當時希望學習電動水翼滑浪板（e-foil），男方則擔任教練。

Antoine Lecomte於8月31日上載與奧齊埃遊覽荷蘭的片段，並寫上「48小時在阿姆斯特丹與女士同行」。(IG圖片)

Antoine Lecomte來自法國北部里爾，目前在諾歐商學院（Neoma Business School）就讀，他同時是一名風箏衝浪選手和水上運動教練。據報，兩人初次相處已十分投契，並發現彼此都喜歡勒圖凱、刺激運動、旅遊和創業，「兩人之間很快便理所當然地走在一起」。

奧齊埃是一名律師及作家，2020年成立個人的律師事務所，專責處理勞工及商業法律事務。她曾短暫涉足政壇並在法國電視台擔任法律評論員，2024年出版首部法庭題材小說《庭審》（Assises）。她與前伴侶、腸胃科醫生Antoine Choteau育有一女一子。

2025年7月9日，英國倫敦，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）和夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux，右）抵達唐寧街。（Getty）

而現年73歲的布麗吉特與48歲的馬克龍相差逾24歲。兩人在1990年代初相識，當時馬克龍年約15歲，在法國亞眠的普羅維登斯中學就讀；布麗吉特是校內教師，並主持戲劇工作坊。

據報，布麗吉特已得悉女兒的新戀情，並表現出開明態度，她認為對一名母親而言，最重要的是女兒生活幸福，因此樂見奧齊埃重新投入感情。