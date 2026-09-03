美媒：白宮向SpaceX等美企施壓　要求缺席馬克龍主辦太空峰會

美媒9月2日引述消息人士報道，白宮向美國太空企業施壓，要求他們缺席法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）下周於巴黎舉行的太空峰會。



據美國《政治報》（Politico）9月2日報道，白宮科技政策辦公室一名官員周四於私人電話中向SpaceX、Stoke Space、K2 Space、Astra等太空企業表示，參加在巴黎大皇宮舉行的為期兩天的峰會可能會被視為對歐盟政策立場的默許支持。

此次峰會定於9月9日至9月10日舉行，預計有來自超過120國的人士參與，預計將匯聚各國代表團以及航太機構、產業領袖、科學家和軍方官員。

2026年8月30日，一枚SpaceX獵鷹重型火箭搭載着NASA的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope），從美國佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心升空。（Reuters）

報道指，白宮不滿法國未就峰會與美協調，批其「反競爭行為」，暗示活動沒有納入美國視角，並指可能導致削弱美國產業。

美歐關係近來因關稅、駐軍及伊朗戰爭日趨緊張。歐洲正建自主太空實力：馬克龍去年11月推新太空戰略，宣布2026至2030年軍事太空開支增42億歐元（約381億港元），總額升至102億歐元（約926億港元）。儘管白宮有憂慮，科技政策辦公室、國務院、商務部及太空總署官員仍會出席峰會。