歐盟敦促中國10月初前採取行動 緩解中歐貿易逆差
撰文：林嘉敏
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歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）9月8日表示，歐盟委員會將要求中方在10月初前採取初步行動，攜手緩解持續擴大的中歐貿易逆差，推動雙邊經貿問題協商解決。
謝夫喬維奇預計10初訪問北京，他表示希望歐中雙方磋商能夠取得「切實成果」，解決中國大規模出口、歐盟產品進入中國市場受到限制，以及北京對關鍵物資實施出口管制等問題。
同時，謝夫喬維奇坦言單次訪華無法徹底化解逆差難題，但亟需啟動雙邊協作，又警告稱若未能取得實質成果，歐盟將面臨巨大政治壓力，或出台其他應對方案。
數據顯示，中國對歐盟的貿易順差在2025年達到3606億歐元（3.3萬億港元），同比增長15%，2026年上半年再度擴大9%，貿易失衡問題持續加劇。
歐盟抱怨稱，中方過去一年因「產能過剩」，紡織品、化工品、電池、新能源汽車等產品對歐出口激增，同時中方對稀土、傳統晶片等關鍵物資的出口限制，也影響歐盟供應鏈穩定。
北京方面對此駁斥，稱歐盟誇大經濟失衡和產能過剩等問題是保護主義行徑，旨在對中國施加壓力和限制。
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