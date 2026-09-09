歐盟敦促中國10月初前採取行動　緩解中歐貿易逆差

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）9月8日表示，歐盟委員會將要求中方在10月初前採取初步行動，攜手緩解持續擴大的中歐貿易逆差，推動雙邊經貿問題協商解決。



謝夫喬維奇預計10初訪問北京，他表示希望歐中雙方磋商能夠取得「切實成果」，解決中國大規模出口、歐盟產品進入中國市場受到限制，以及北京對關鍵物資實施出口管制等問題。

同時，謝夫喬維奇坦言單次訪華無法徹底化解逆差難題，但亟需啟動雙邊協作，又警告稱若未能取得實質成果，歐盟將面臨巨大政治壓力，或出台其他應對方案。

2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。

數據顯示，中國對歐盟的貿易順差在2025年達到3606億歐元（3.3萬億港元），同比增長15%，2026年上半年再度擴大9%，貿易失衡問題持續加劇。

歐盟抱怨稱，中方過去一年因「產能過剩」，紡織品、化工品、電池、新能源汽車等產品對歐出口激增，同時中方對稀土、傳統晶片等關鍵物資的出口限制，也影響歐盟供應鏈穩定。

北京方面對此駁斥，稱歐盟誇大經濟失衡和產能過剩等問題是保護主義行徑，旨在對中國施加壓力和限制。