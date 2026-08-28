歐盟中國貿易戰升溫　馮德萊恩：對話不成將動用機制

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8月27日表示，若與中方無法透過對話降低貿易逆差，歐盟應動用所有貿易保護機制。



綜合外媒報道，馮德萊恩周四向「法國企業運動」（MEDEF）演說時表示，「與中國的對話仍然必要，但對話必須取得成果。如果對話不足以解決問題，我們必須準備好充分運用各種手段」。這意味歐盟不滿中國以補貼政策削價競爭，擬祭出更強硬手段平衡雙方貿易逆差。

馮德萊恩補充說，歐盟正面臨來自中國的廉價進口浪潮，五年內增長了45%。她指出，過去一年歐盟已啟動了30項貿易保護調查，「幾乎是歷史平均的三倍」。

布魯塞爾與北京自6月下旬啟動為期3個月的密集式貿易談判以來，雙邊緊張關係持續升高。歐盟上月針對北京鴨、電池、紡織原料、輪胎等多項商品展開反補貼與反傾銷調查；中國司法部本月發動反制，認定歐盟做法屬「不當域外管轄措施」，嚴禁任何中國企業或個人配合歐盟調查。

中歐關係：Flags of European Union and China are pictured during the China-EU summit at the Great Hall of the People in Beijing, China, July 12, 2016. REUTERS/Jason Lee/File Photo

歐盟現階段對中國貿易逆差達每日10億歐元，歐盟將10月訂為與北京透過談判重新平衡貿易關係的最後期限。

歐盟的反脅迫機制常被稱為歐盟的「貿易火箭炮」（trade bazooka），具體手段包括針對特定國家限制進出口配額、排除公共採購、限制直接投資、限制智慧財產群保護、凍結金融服務市場准入等。