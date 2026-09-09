中國38歲男越南遇婚姻詐騙集團失8萬元　假新娘落袋600元判囚7年

中國一名38歲男子去年在越南遭遇婚姻詐騙，策劃者阮氏芳草（音譯）聯同分別假裝成新娘、新娘母親、叔叔及鄰居的4名犯人騙逾2.8億越南盾（約8.4萬港元）。越南法院9月4日裁定，策略者涉詐騙罪及侵佔財產罪遭判囚9.5年，其現實的丈夫、「假叔叔」判囚8年，從騙案中得到200萬越南盾（約600港元）的「假新娘」及另外2名犯人則被判囚7年。



越南媒體Vn Express於9月5日報道，引述法院起訴書，指能夠用中文交流的阮氏芳草，去年經介紹認識涉事受害者，得知對方希望在越南尋覓結婚對象後，萌生詐騙的念頭。

阮氏芳草把自己包裝成能夠促成跨國婚姻的介紹人，最初向受害者介紹一名18歲女子，但遭對方拒絕。

她隨即聯繫熟人，要求其尋找一名願意冒充新娘的女子，後者的侄女、19歲的阮玉草（音譯）獲承諾500萬越南盾（約1500港元）報酬後同意參與。阮氏芳草後來再找人冒充新娘母親，並讓自己的丈夫冒充「新娘叔叔」，該熟人則扮成「新娘鄰居」，組成一行5人的詐騙團體。

中國一名38歲男子去年在越南同塔省遭遇婚姻詐騙，遭騙逾2.8億越南盾。4名涉案犯人2026年9月4日遭判刑。（網絡圖片）

他們為了讓詐騙更具說服力，花了50萬越南盾（約151港元）租下當地一處住宅，並把它布置成「女方的家」。

報道稱，受害人去年4月多次與「女方家人」會面，兩週內完成「見家長」、「辦理結婚」及「籌備婚事」，過程中多次被要求付錢。

詐騙團夥同年4月19日最後一次向受害人收取1.75億越南盾（約5.3萬港元），並拿走兩部準備送給「女方家庭」的手機後，偷偷離開並刪除一切聯繫方式。受害人久等後起疑，最終向警方報案。

中國一名38歲男子去年在越南同塔省遭遇婚姻詐騙，遭騙逾2.8億越南盾。4名涉案犯人2026年9月4日遭判刑。（網絡圖片）

起訴書稱，該詐騙團體共騙取2.8億越南盾，「新娘母親」和「新娘鄰居」各分得400萬越南盾（約1200港元），「假新娘」則得到200萬越南盾及一部手機，其餘款項由阮氏芳草夫婦取得。5名犯人最終於去年11月4日被捕，並於今年9月4日判刑。