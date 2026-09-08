韓男賣揾食的士娶小30歲越南嫩妻　婚後90日離世　遺書控訴遭毒打

一名50多歲韓國男子為籌措跨國婚姻費用，賣掉個人計程車迎娶小自己約30歲的越南女子，豈料婚後短短90天內夫妻衝突不斷，最終男子在送醫途中發生心臟驟停身亡。



事件近日經YouTube頻道「투우부부」披露後，透過友人公開的遺書內容，揭露男子生前遭妻子毆打的家暴指控，再次引發關注。

透過友人公開的遺書內容，揭露男子生前遭妻子毆打家暴。（示意圖，Unsplash@Afif Ramdhasuma）

與該男子相識約20年的友人表示，男子長期希望組成家庭，在母親過世後開始積極尋找結婚對象。為了籌措跨國婚姻所需費用，他做出重大決定──賣掉賴以維生的個人計程車。最終選定一名年齡比自己小約30歲的越南女子作為婚姻對象。

婚後衝突升級為暴力

根據友人轉述，兩人結婚後很快就出現爭吵，衝突逐漸升級為肢體衝突。友人指出，男子曾帶著臉部瘀青、傷口等明顯傷勢前來尋求幫助，並表示自己遭到妻子攻擊，雙方隨後發生拉扯。女方隨後向警方報案，並前往庇護所，夫妻因此分開。

這名韓國男子，選定一名年齡比自己小約30歲的越南女子作為婚姻對象。（AI生成圖片）

最令人心碎的是男子留下的遺書內容。友人在整理住處時發現遺書，其中記述了男子遭妻子毆打的經歷。遺書明確寫下「我被妻子嚴重毆打，難以呼吸」等文字，並對警方的處理方式表達不滿。部分報導也指出，遺書內容提及男子遭受攻擊後的傷勢狀況，並留下希望為自己討回公道的內容。

情緒惡化最終走向悲劇

據友人說法，妻子離開後男子的情緒狀況急遽惡化，甚至出現自殘行為。最終在送往醫院途中發生心臟驟停，於前年離世，距離兩人結婚僅90天。目前主要資訊來自友人及相關YouTube頻道的披露，並無充分的公開資料能驗證所有細節。因此無法直接認定女方刻意隱瞞過往或以婚姻取得居留資格，而男子死亡與婚姻衝突之間是否存在直接因果關係，仍有待相關機關進一步釐清。

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