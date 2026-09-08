德媒：犯罪組織幫中國逃犯冒充納粹受害者後代　以騙取德國護照

德國《明鏡周刊》（Die Spiegel）近期發表的一項調查揭露一個涉嫌犯罪組織，指對方幫助主要來自中國的逃犯冒充納粹迫害猶太人的孫輩或曾孫輩，以獲取德國公民身份和護照。在約一半的案例中，德國護照已經簽發，而其餘案例仍在等待審批。



《明鏡周刊》9月4日的報道指，該騙局利用了德國《基本法》第116條的漏洞。有關條款規定，1933年至1945年間因政治、種族或宗教原因，被剝奪德國公民身分的人及其後代，有權恢復其公民身分。申請人無需居住在德國、不會說德語或支付任何費用。

調查人員稱，該犯罪組織先找到符合法律規定的猶太夫婦，然後為他們捏造額外的兒子和孫子，並將這些虛構的血統與付費客戶配對。德國檢察官正在調查32名涉嫌偽造猶太家族史的人員，其中大部分是中國逃犯。

圖為二戰時期遭納粹德軍迫害的猶太人。（Getty Images）

許多人在涉嫌詐騙銀行、機構或個人巨額資金後逃亡，而新的身分可以讓他們免受國際逮捕令的追捕。據報道，這些疑犯目前居住在塞浦路斯、以色列、英國和美國。