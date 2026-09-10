新加坡擬採用「化學閹割」重罰性罪犯　冀減少相關犯罪問題

綜合外媒報道，新加坡當局針對日益嚴峻的性犯罪問題，正在評估更多預防與懲治手段。內政部長尚穆根（K Shanmugam）9月8日表示，如果有明確證據顯示「藥物抗雄激素治療」（化學閹割）能有效減低犯罪率，當局願意考慮引進使用。該國同時在計劃擴大對兒童及青少年相關行業求職者的犯罪紀錄審查範圍。



尚穆根周二強調，當局對性犯罪採取零容忍態度，現行法律已設有嚴厲處罰以達嚇阻效果。他稱，只要有足夠證據證明化學閹割能有效減少再犯，政府持開放態度，但目前國際上的相關證據仍不足以做出定論。

至於性犯罪者登記制度，尚穆根指出警方目前已設有非公開的犯罪紀錄庫。當民眾申請需長期接觸兒少的工作時，警方會向教育部、社會及家庭發展部等特定機構共享相關資訊。

新加坡國旗（GettyImages）

化學閹割是指利用抑制劑和處方藥物降低性荷爾蒙（主要是睪固酮等雄性激素）水平，進而抑制性衝動。在德國和丹麥等地，化學抑制措施是基於自願原則實施；而在波蘭，這則是針對某些罪犯的強制懲罰手段。

根據最新統計，新加坡2026年上半年已發生762宗猥褻案與261宗強暴案，相當於每天至少發生1宗強暴與4宗性騷擾事件，性犯罪數量呈現上升趨勢。近日，新加坡爆出有自稱「宗教影響者」的男子，未經許可在清真寺開課並性虐待兩名幼童，引發當地社會高度關注。